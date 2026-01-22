PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Brand in Einfamilienhaus vermutlich durch den Hund ausgelöst

Kreuzau (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.01.2026) kam es in einem Haus in der Straße "Auf dem Graben" zu einem Brand. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 14:45 Uhr brannte im Kellergeschoss des Hauses das Teilstück einer Küchenzeile. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem "Brandleger" um den Hund der Familie. Dieser betätigte vermutlich beim Hochspringen versehentlich den Drehregler des Herds, sodass dieser eingeschaltet wurde. Dadurch fingen eine auf dem Herd befindliche Holzplatte sowie Küchengeräte Feuer. Der Eigentümer des Einfamilienhauses löschte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Feuerwehr erschien trotzdem am Brandort und betrieb eine Nachschau. Die beiden Leichtverletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:30

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Kreuzau (ots) - Unbekannte Tatverdächtige sind am Dienstag (20.01.2026) in ein Einfamilienhaus an der Straße Bilsteiner Weg eingebrochen. In der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 19:10 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Nach dem Eindringen durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten zahlreiche Schubladen im Wohn- und Schlafzimmer. ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:30

    POL-DN: Mehrere Fahrzeuge in Langerwehe aufgebrochen - die Polizei sucht Zeugen

    Langerwehe (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag (19.01.2026), 14:00 Uhr, und Dienstag (20.01.2026), 19:00 Uhr, gingen bislang unbekannte Täter fünf Pkw in Luchem und einen Pkw in Stütgerloch an. In der Brückenstraße, der Burgstraße, dem Hahnweg und dem Dürener Weg öffneten die Täter, teilweise gewaltsam, insgesamt fünf parkende Fahrzeuge. Sie konnten mit ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:30

    POL-DN: Verkehrsunfall an der Kreuzung L226/L366 - Eine Person leicht verletzt

    Linnich (ots) - Am Dienstag (20.01.2026) kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L226/L366. Ein 63-jähriger Mann aus Niederkrüchten befuhr die L226 aus Fahrtrichtung Hottorf kommend und beabsichtigte, nach links auf die L366 in Fahrtrichtung Jülich abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 80-jähriger Mann aus Linnich die L226 aus Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren