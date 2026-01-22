Polizei Düren

POL-DN: Brand in Einfamilienhaus vermutlich durch den Hund ausgelöst

Kreuzau (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.01.2026) kam es in einem Haus in der Straße "Auf dem Graben" zu einem Brand. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 14:45 Uhr brannte im Kellergeschoss des Hauses das Teilstück einer Küchenzeile. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem "Brandleger" um den Hund der Familie. Dieser betätigte vermutlich beim Hochspringen versehentlich den Drehregler des Herds, sodass dieser eingeschaltet wurde. Dadurch fingen eine auf dem Herd befindliche Holzplatte sowie Küchengeräte Feuer. Der Eigentümer des Einfamilienhauses löschte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Feuerwehr erschien trotzdem am Brandort und betrieb eine Nachschau. Die beiden Leichtverletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell