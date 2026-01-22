Polizei Düren

POL-DN: Zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Hürtgenwald (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Merzenich wurde am Mittwochmorgen (21.10.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Pfarrer-Dickmann-Straße leicht verletzt, als er zwischen seinem und dem Fahrzeug der Unfallverursacherin eingeklemmt wurde.

Gegen 10:10 Uhr stellte die 62-jähriger Unfallverursacherin aus Simmerath ihr Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Pfarrer-Dickmann-Straße ab. Vor ihr parkte zu dieser Zeit ein Lieferwagen eines Elektrofachbetriebes. Obwohl die 62-Jährige nach eigenen Angaben die Handbremse angezogen hatte, setzte sich das Fahrzeug plötzlich führerlos in Bewegung, rollte nach vorne und traf einen 21-jähriger Mann aus Merzenich, der gerade am Heck des davor geparkten Lieferwagens tätig war. Dieser hatte das auf ihn zu rollende Fahrzeug nicht bemerkt und wurde zwischen den beiden Lieferwagen eingeklemmt. Erst durch Zurücksetzen des Fahrzeugs konnte er aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er verletzte sich leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am Lieferwagen der Elektrofirma entstand leichter Sachschaden.

