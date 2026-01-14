PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung mit einem Stichwerkzeug

Saarbrücken (ots)

Bereits am 24.08.2025 kam es gegen 00:25 Uhr im Bereich der Saarbrücker Reichsstraße zu einem Angriff auf eine 25-jährige Frau mit einem bis dato nicht näher verifizierten Stichwerkzeug. Der unbekannte Täter stach dabei seinem Opfer ohne Vorwarnung in den hinteren Oberschenkel, wodurch eine entsprechende Schnittverletzung hervorgerufen wurde. Der Angreifer flüchtete unmittelbar nach dem Angriff in Richtung Congresshalle.

Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen erlassen. Wer Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

