Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Ein gemischt genutztes Mehrfamilienhaus in der Straße "Kapellenplatz" geriet im Zeitraum von Mittwoch (21.01.2026), 20:00 Uhr, bis Donnerstag (22.01.2026), 07:00 Uhr, in das Visier von Einbrechern.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins erste Obergeschoss des Hauses. Auf der Suche nach Diebesgut wurden innen mehrere Schränke, teilweise gewaltsam, geöffnet und durchwühlt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen flüchteten die Täter unerkannt und ohne Tatbeute. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

