PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Ein gemischt genutztes Mehrfamilienhaus in der Straße "Kapellenplatz" geriet im Zeitraum von Mittwoch (21.01.2026), 20:00 Uhr, bis Donnerstag (22.01.2026), 07:00 Uhr, in das Visier von Einbrechern.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins erste Obergeschoss des Hauses. Auf der Suche nach Diebesgut wurden innen mehrere Schränke, teilweise gewaltsam, geöffnet und durchwühlt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen flüchteten die Täter unerkannt und ohne Tatbeute. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 12:30

    POL-DN: Erneuter Firmeneinbruch im Gewerbegebiet

    Langerwehe (ots) - Nach zwei Firmeneinbrüchen vom vergangenen Wochenende im Gewerbegebiet "Am Parir" meldete nun einer der beiden Betriebe einen erneuten Einbruch in sein Lager. Es wurden Batterien für Photovoltaikanlagen und Kupferkabel entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise. Einen unschönen Start in den Arbeitstag erlebte am Mittwoch (21.01.2026) gegen 06:45 Uhr ein Verantwortlicher des Betriebes. Nach einem ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:30

    POL-DN: Leicht verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall in Düren

    Düren (ots) - Am Mittwochmorgen (22.01.2026) kam es gegen 07:45 Uhr in der Morgendämmerung auf der Stürtzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 37-jähriger Dürener befuhr mit seinem Pkw die Stürtzstraße in Fahrtrichtung August-Klotz-Straße. Zeitgleich wollte ein 23-jähriger Dürener die Fahrbahn zu Fuß überqueren. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:30

    POL-DN: Zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

    Hürtgenwald (ots) - Ein 21-jähriger Mann aus Merzenich wurde am Mittwochmorgen (21.10.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Pfarrer-Dickmann-Straße leicht verletzt, als er zwischen seinem und dem Fahrzeug der Unfallverursacherin eingeklemmt wurde. Gegen 10:10 Uhr stellte die 62-jähriger Unfallverursacherin aus Simmerath ihr Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Pfarrer-Dickmann-Straße ab. Vor ihr parkte zu dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren