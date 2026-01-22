PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Erneuter Firmeneinbruch im Gewerbegebiet

Langerwehe (ots)

Nach zwei Firmeneinbrüchen vom vergangenen Wochenende im Gewerbegebiet "Am Parir" meldete nun einer der beiden Betriebe einen erneuten Einbruch in sein Lager. Es wurden Batterien für Photovoltaikanlagen und Kupferkabel entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen unschönen Start in den Arbeitstag erlebte am Mittwoch (21.01.2026) gegen 06:45 Uhr ein Verantwortlicher des Betriebes. Nach einem Einbruch vom vergangenen Wochenende musste er feststellen, dass mehrere Lagercontainer auf dem Firmengelände erneut in das Visier von Einbrechern geraten waren. Er hatte das Firmengelände am Vorabend gegen 17:15 Uhr in ordnungsgemäßem Zustand verlassen. Die Täter entwendeten hochwertige Batterien und Kupferkabel. Die Kriminalwache sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

