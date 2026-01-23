Polizei Düren

POL-DN: Bei erneutem Betrugsversuch erwischt

Merzenich (ots)

Durch den Hinweis eines jungen Mannes aus Aachen, der selber Opfer eines Betruges geworden war, gelang es Zivilkräften der Polizei am späten Donnerstagabend (22.01.2026) einen der Betrüger bei einem arrangierten Treffen zu stellen.

Der 30-jährige Geschädigte aus Aachen hatte bereits tags zuvor Strafanzeige erstattet, da er Betrügern auf den Leim gegangen war, die ihm ein gefälschtes Smartphone verkauft hatten. Auf einer Online-Verkaufsplattform hatte er nun die Betrüger ausfindig gemacht und unter einem Fake-Account erneut Kontakt zu ihnen aufgenommen, Kaufinteresse signalisiert und ein Treffen vereinbart. Nachdem er die Polizei darüber informiert hatte, übernahmen Zivilbeamte die Rolle des Kaufinteressenten und suchten den vereinbarten Treffpunkt in der Burgstraße auf. Als sich zum vereinbarten Zeitpunkt zwei Verdächtige der Örtlichkeit näherten, schnappte die Fall zu. Einer der Verdächtigen, die unmittelbar zu Fuß geflüchtet waren, konnte auf der Flucht gestellt und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Wache nach Düren verbracht werden. Zudem stellten die Beamten vor Ort Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern zur Stunde an. Der durch den angezeigten Betrug entstandene Schaden für den Geschädigten liegt im vierstelligen Bereich. Die Verdächtigen erwarten nun Strafverfahren wegen Betruges.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell