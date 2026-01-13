PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Körperverletzung gegen Mitarbeiter der DB Sicherheit

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock erhielten am Abend des 12. Januar Kenntnis von einer Körperverletzung gegen einen Mitarbeiter der DB Sicherheit am Hauptbahnhof in Rostock. Ein 35- jähriger Mann hielt sich trotz eines bestehenden Hausverbotes im Bahnhof auf. Mitarbeiter der DB Sicherheit versuchten die Person aus dem Gebäude zu begleiten, als dieser sie aggressiv körperlich anging, schlug und schubste. Die hinzugerufenen Bundespolizisten stellten bei dem polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille fest. Der Mann war zuvor Patient in einer Rostocker Klinik, in der er bereits einen andren Patienten bestahl. Auf Grund seines gezeigten Verhaltens und des Alkoholisierungsgrades entschied das zuständige Amtsgericht Rostock den Schutzgewahrsam bei der Polizei bis zum Morgen des 13. Januar. Nach Ausnüchterung am heutigen Morgen verbrachten ihn die Polizisten in das Klinikum zurück. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Silvana Bone-Winkel
Telefon: 0381 / 2083 - 1006
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

