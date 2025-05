POL-PIROK: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Wahrscheinlich in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein seit längerer Zeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Binn" ein und verwüsteten das Innere. Glaseinsätze an Türen und Mobiliar wurden beschädigt und in den Räumlichkeiten wurde Waschpulver verteilt. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Der entstandene ...

mehr