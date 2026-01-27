Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Auto rutscht gegen E-Scooter-Fahrer und flieht von der Unfallstelle (0021928/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 26.01.2026 gegen 05:50 Uhr kam es an der Kreuzung Brauhausstraße / Schmöllnsche Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen dunklen Honda Civic und stieß gegen einen im Kreuzungsbereich wartenden E-Scooter. Der 47-jährige Nutzer des E-Scooters wurde leicht verletzt und erlitt eine Hüftprellung. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte erschien nach Arbeitsende bei der Polizei, um den Sachverhalt anzuzeigen. Die Dienststelle Altenburger Land ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und dem Hondafahrer geben können, sich unter 03447 471-0 zu melden. (DL)

