Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verletzte Person nach Auseinandersetzung an Haltestelle - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es an der Straßenbahnhaltestelle Herzogenriedstraße im Mannheim Stadtteil Neckarstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich ein 36-jähriger Mann mit seiner Begleiterin an der Straßenbahnhaltestelle Herzogenriedstraße in der Waldhofstraße, als plötzlich ein dunkles Auto der Marke VW auf der Waldhofstraße anhielt. Aus dem Auto stieg eine bislang unbekannte männliche Person und lief zielstrebig auf den 36-Jährigen und seine Begleitung zu. Bei Ihnen angekommen, sprühte der Unbekannte dem 36-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Nach einem kurzen Wortwechsel mit der Frau, kehrte der Tatverdächtige zu seinem Kleinwagen zurück und verließ die Örtlichkeit in Richtung Mannheim-Luzenberg.

Die Person konnte von der Zeugin wie folgt beschrieben werden:

- männlich,

- circa 175 cm groß,

- sehr dünne Statur,

- dunkle, kurze Haare,

- dunkler Vollbart,

- südländisches Erscheinungsbild.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell