POL-DA: Rüsselsheim: Brand in Treppenhaus endet glimpflich
Rüsselsheim (ots)
Am Dienstagmorgen (10.02.), gegen 3.15 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Grabenstraße gemeldet.
Das Feuer wurde vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom im Haus wohnenden Hausmeister bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Durch die Feuerwehr wurde das Treppenhaus anschließend belüftet. Der Brand entstand aus bislang unbekannter Ursache vor einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Dort wurden ein Schuhregal und ein Teppich in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden vermutlich auf mehrere zehntausend Euro.
