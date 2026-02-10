Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (10.2.) nahmen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße "Friedrich-Ebert-Platz" ins Visier.

Gegen 3.30 sollen die zwei Männer nach derzeitigen Erkenntnissen versucht haben den Automaten gewaltsam aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Vorfall und störte die zwei Diebe bei der Tat, woraufhin sie mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung das Weite suchten. Ob es die Täter auf die Zigaretten oder das Bargeld abgesehen haben bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut.

Die Unbekannten sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Zudem trug einer der Beiden einen dunklen Rucksack mit sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell