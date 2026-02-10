PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zigarettenautomat im Visier Krimineller
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (10.2.) nahmen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße "Friedrich-Ebert-Platz" ins Visier.

Gegen 3.30 sollen die zwei Männer nach derzeitigen Erkenntnissen versucht haben den Automaten gewaltsam aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Vorfall und störte die zwei Diebe bei der Tat, woraufhin sie mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung das Weite suchten. Ob es die Täter auf die Zigaretten oder das Bargeld abgesehen haben bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut.

Die Unbekannten sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Zudem trug einer der Beiden einen dunklen Rucksack mit sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:46

    POL-DA: Groß-Gerau/Frankfurt: 17-Jährige vermisst

    Groß-Gerau/Frankfurt (ots) - Seit Sonntagabend, 08.02.2026 ca. 19:00 Uhr, wird die 17-jährige Soraya M. aus Groß-Gerau vermisst. Letztmalig wurde sie am Abend des 08.02.2026 um 19:00 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof, Ein-/Ausgang Südseite gesehen. Soraya M. kann wie folgt beschrieben werden: 17 Jahre, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, orientalisches Erscheinungsbild, schwarzes langes Haar, sie ist mit einer schwarzen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:07

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter hatte in der Zeit zwischen Freitagabend (06.02.) und Montagmorgen (09.02.) eine Hochparterre-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hermann-Löns-Allee im Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen sie zunächst über den Balkon in die Räume ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten dort unter anderem Bargeld ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:32

    POL-DA: Darmstadt: Kripo ermittelt nach Sachbeschädigung / Wer hat etwas beobachtet?

    Darmstadt (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter eine Eingangstür einer Veranstaltungslokalität beschädigten, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen am Schaufenster der Eingangstür Schäden durch mehrere Einschusslöcher. Die Beschädigungen dürften in der Nacht zum Sonntag (8.2.), in der Zeit zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren