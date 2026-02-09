Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hatte in der Zeit zwischen Freitagabend (06.02.) und Montagmorgen (09.02.) eine Hochparterre-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hermann-Löns-Allee im Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen sie zunächst über den Balkon in die Räume ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten dort unter anderem Bargeld sowie Uhren und flüchteten anschließend unerkannt.

Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 06142/696-0 mit der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

