POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hatte in der Zeit zwischen Freitagabend (06.02.) und Montagmorgen (09.02.) eine Hochparterre-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hermann-Löns-Allee im Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen sie zunächst über den Balkon in die Räume ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten dort unter anderem Bargeld sowie Uhren und flüchteten anschließend unerkannt.

Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 06142/696-0 mit der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

