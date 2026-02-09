Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Katalysatoren gestohlen/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei in der Schwarzwaldstraße geparkte Toyota gerieten in der Nacht zum Montag (09.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter trennten jeweils die Katalysatoren der Fahrzeuge ab und entwendeten die Bauteile anschließend. Der Schaden beträgt insgesamt rund 3000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) unter der Rufnummer 06142/6960.

