Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: "Dachhaie" fordern tausende Euros für Arbeiten
Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Ohne Beute suchten betrügerische Handwerker am Freitagnachmittag (6.2.) unerkannt das Weite. Gegen 14 Uhr alarmierte ein 51-jähriger Mann die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen drei angebliche Handwerker dem Mann im Habichtsweg angeboten haben seine Dachrinnen zu erneuern, da diese reparaturbedürftig seien. Se boten an, diese Arbeiten für 300 Euro durchzuführen. Kurz nach dem Entfernen der Dachrinnen forderten sie jedoch 5.000 Euro. Als ihnen angedroht wurde die Polizei hinzuzuziehen, suchten die drei Männer in einem weißen Transporter mit ungarischem Kennzeichen in unbekannte Richtung das Weite.

Einer der Betrüger soll circa 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftiger Statur sein Er soll einen auffälligen hervorstehenden Bauch gehabt haben und dunkle Haare getragen haben.

Der Zweite der drei Betrüger soll circa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll zum Tatzeitpunkt eine dunkelgrüne Jacke mit schwarzen Ärmeln, ein kariertes Hemd, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Arbeiterhose mit weißen Streifen und einer roten Tasche auf Höhe des Knies sowie braunen Schuhen bekleidet gewesen sein. Zudem soll er einen Vollbart und zurückgebürstete längere dunkle Haare getragen haben.

Der Dritte soll circa 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sowie schlanker Statur sein. Er soll eine schwarz-weiße Kappe, einen grau-schwarze Jacke mit schwarzen Schulterabdeckungen und grünem Reißverschluss, eine schwarze Hose und Lackschuhe getragen haben. Zudem soll er einen vollen Oberlippenbart haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Bei der Betrugsmasche der sogenannten "Dachhaie" bieten Kriminelle ihre Leistung direkt an der Haustür an. Dabei erwecken sie verstärkt den Eindruck, dass es sich hier um eine seriöse Firma handeln könnte. Mit ihrem "fachmännischen Auge" geben sie vor, Mängel erkannt zu haben, die umgehend repariert werden müssen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor "Dachhaien" und rät:

Gehen Sie keine spontanen Vertragsabschlüsse, auch nicht mündlich, ein. Lassen Sie sich niemals zu einem schnellen Kauf oder Vertragsabschluss drängen. Erbitten Sie Bedenkzeit. Seriöse Anbieter lassen Ihnen Zeit, um ein Angebot zu prüfen und sich zu informieren. Kennen Sie ihr Widerrufsrecht. Haustürgeschäfte können in der Regel innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Bleiben Sie bei überraschenden Angeboten immer skeptisch. Professionelle Anbieter kündigen sich meist vorher schriftlich oder telefonisch an. Im Verdachtsfall informieren Sie ihre Nachbarn, verständigen Sie die Polizei und melden Sie ihre Erfahrungen!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

