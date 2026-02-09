PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 54-Jähriger ausgeraubt
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstagabend (7.2.), gegen 23.30 Uhr, einen 54-jährigen Mann im Bereich des Hiroshima-Nagasaki-Platzes verletzt und ausgeraubt haben. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sollen die Kriminellen ihn geschlagen und im Anschluss seinen mitgeführten Rucksack geraubt haben. Daraufhin flüchteten sie in Richtung der Landgraf-Georg-Straße. Bei dem Rucksack soll es sich um einen schwarzen Rucksack der Marke "Samsonite" mit einem "Lufthansa"-Aufkleber handeln.

Die Unbekannten sollen 1,65 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Beide sollen dunkle Haare sowie dunkle Kleidung getragen haben.

Wer hat die die Tat beobachtet oder etwas Verdächtiges gesehen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

