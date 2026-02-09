Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Bäckerei-Mitarbeiter mit Pfefferspray attackiert und bestohlen

Lampertheim (ots)

Einem 50 Jahre alten Mitarbeiter einer Bäckerei wurde am frühen Sonntagmorgen (08.02.), gegen 5.45 Uhr, in der Firmeneinfahrt der Bäckerei in der Otto-Hahn-Straße von zwei Unbekannten aufgelauert. Sie attackierten den Mann anschließend mit Pfefferspray und erbeuten anschließend das von dem 50-Jährigen mitgeführte Geld. Der Angegriffene zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Flüchtigen sind 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und waren dunkel gekleidet. Beide Täter trugen bei Tatausführung schwarze Motorradhelme.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell