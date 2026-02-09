PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Schwarzer Opel Mokka (GG-WR 761) gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (04.02.), in der Zeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen Opel Mokka entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-WR 761 war in der Nähe des Bahnhofs in einer Parkbucht abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

