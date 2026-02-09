PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim/Heppenheim: Drei Autoaufbrüche beschäftigen Kripo

Bensheim/Heppenheim (ots)

Zwei in der Gronauer Straße sowie "Auf der Mauer" in Zell abgestellte Autos gerieten am Samstag (07.02.) in den Fokus von Autoaufbrechern. Die Täter drangen auf bislang nicht bekannte Weise jeweils in die Fahrzeuginnenräume ein und durchsuchten die Autos. Sie erbeuteten unter anderem Werkzeuge, einen Geldbeutel samt Inhalt sowie Parfüm. Die Taten ereigneten sich in der Gronauer Straße zwischen 10.30 und 11.30 Uhr und "Auf der Mauer" zwischen 5.00 und 16.20 Uhr. Zudem wurde in der Graf-von-Galen-Straße in Heppenheim am Freitagnachmittag (06.02.), in der Zeit zwischen 14.35 und 14.45 Uhr, die Scheibe eines Ford eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug ein Rucksack gestohlen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 22:45

    POL-DA: Lorsch: Tankstelle überfallen

    Lorsch (ots) - Am frühen Sonntagabend (08.02.) wurde eine Tankstelle in der Nibelungenstraße überfallen. Ein bisher unbekannter Täter betrat um 19.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem die zu diesem Zeitpunkt alleine anwesende 18-jährige Kassiererin dem Räuber das Bargeld in bisher unbekannter Höhe übergeben hatte, flüchtete ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 14:45

    POL-DA: Rüsselsheim: 33-Jähriger nach Polizeieinsatz festgenommen

    Rüsselsheim (ots) - Bei einem Polizeieinsatz am Sonntag (8.2.) wurde ein 33-Jähriger vorläufig festgenommen. Gegen 8.15 Uhr hatten Zeugen bei der Polizeistation Rüsselsheim gemeldet, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden würde. Zudem soll er seine Frau in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Haßloch gegen deren Willen festgehalten haben. Im Zuge des anschließenden Einsatzes nahmen ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 06:40

    POL-DVS: Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang

    Gemarkung Darmstadt (ots) - Gegen 02:00 Uhr kam es am Sonntagmorgen (08.02.), auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg auf der rechten Fahrspur auf das Fahrzeug eines 34-Jährigen, sowie dessen 29-Jährigen Beifahrerin und fünf Monate alten Säugling ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren