Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim/Heppenheim: Drei Autoaufbrüche beschäftigen Kripo

Bensheim/Heppenheim (ots)

Zwei in der Gronauer Straße sowie "Auf der Mauer" in Zell abgestellte Autos gerieten am Samstag (07.02.) in den Fokus von Autoaufbrechern. Die Täter drangen auf bislang nicht bekannte Weise jeweils in die Fahrzeuginnenräume ein und durchsuchten die Autos. Sie erbeuteten unter anderem Werkzeuge, einen Geldbeutel samt Inhalt sowie Parfüm. Die Taten ereigneten sich in der Gronauer Straße zwischen 10.30 und 11.30 Uhr und "Auf der Mauer" zwischen 5.00 und 16.20 Uhr. Zudem wurde in der Graf-von-Galen-Straße in Heppenheim am Freitagnachmittag (06.02.), in der Zeit zwischen 14.35 und 14.45 Uhr, die Scheibe eines Ford eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug ein Rucksack gestohlen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell