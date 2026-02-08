PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 33-Jähriger nach Polizeieinsatz festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Sonntag (8.2.) wurde ein 33-Jähriger vorläufig festgenommen. Gegen 8.15 Uhr hatten Zeugen bei der Polizeistation Rüsselsheim gemeldet, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden würde. Zudem soll er seine Frau in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Haßloch gegen deren Willen festgehalten haben.

Im Zuge des anschließenden Einsatzes nahmen Spezialeinheiten der Polizei den 33 Jahre alte Mann gegen 13.30 Uhr fest. Die 32-jährige Frau blieb unverletzt. Die Motivlage bleibt derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird eine mögliche Vorstellung in einer Fachklinik geprüft. Der Mann muss sich zudem in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann

Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 06:40

    POL-DVS: Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang

    Gemarkung Darmstadt (ots) - Gegen 02:00 Uhr kam es am Sonntagmorgen (08.02.), auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg auf der rechten Fahrspur auf das Fahrzeug eines 34-Jährigen, sowie dessen 29-Jährigen Beifahrerin und fünf Monate alten Säugling ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 17:15

    POL-DA: Weiterstadt: Rauchentwicklung im Industriegebiet

    Weiterstadt (ots) - Am Samstagmittag (07.02.2026) wurde gegen 11:35 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Schornstein einer Firma in der Krümme in Weiterstadt festgestellt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen durchgeführt. Demnach bestand keine Gefährdung für die Bevölkerung. Es kam zu keinem Stoffaustritt. Ersten Ermittlungen zufolge war einer Betriebsstörung ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:09

    POL-DA: Darmstadt: Illegaler Handel mit Kokain / 24-Jähriger in U-Haft

    Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen Im Zusammenhang mit dem Programm "Sichere Innenstadt" kontrollierten Zivilkräfte des Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstagabend (5.2.) einen 24-jährigen Mann, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Gegen 20.30 Uhr fiel den Einsatzkräften der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren