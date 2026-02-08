Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 33-Jähriger nach Polizeieinsatz festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Sonntag (8.2.) wurde ein 33-Jähriger vorläufig festgenommen. Gegen 8.15 Uhr hatten Zeugen bei der Polizeistation Rüsselsheim gemeldet, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden würde. Zudem soll er seine Frau in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Haßloch gegen deren Willen festgehalten haben.

Im Zuge des anschließenden Einsatzes nahmen Spezialeinheiten der Polizei den 33 Jahre alte Mann gegen 13.30 Uhr fest. Die 32-jährige Frau blieb unverletzt. Die Motivlage bleibt derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird eine mögliche Vorstellung in einer Fachklinik geprüft. Der Mann muss sich zudem in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

