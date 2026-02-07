PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Rauchentwicklung im Industriegebiet

Weiterstadt (ots)

Am Samstagmittag (07.02.2026) wurde gegen 11:35 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Schornstein einer Firma in der Krümme in Weiterstadt festgestellt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen durchgeführt. Demnach bestand keine Gefährdung für die Bevölkerung. Es kam zu keinem Stoffaustritt. Ersten Ermittlungen zufolge war einer Betriebsstörung Ursache der verstärkten Rauchentwicklung. Hierbei ist der Rauch aufgrund der Wetterlage nicht wie sonst üblich direkt noch oben abgezogen, sondern verteilte sich im Bereich der umliegenden Straßen. Verletzt wurde durch den ausgetretenen Rauch niemand. Die Feuerwehr Weiterstadt, ein Messungsteam der Feuerwehr Seeheim-Jugenheim, der Kreisbrandinspektor, sowie mehrere Rettungskräfte waren neben der Polizei im Einsatz.

Berichterstatterin: Spiller (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

