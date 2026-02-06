POL-DA: Kelsterbach/Mainz: Fahndungslöschung/Vermisste 31-Jährige wieder da
Kelsterbach/Mainz (ots)
Die seit 4. Februar vermisste 31-Jährige ist kurz nach Veröffentlichung der Fahndung wohlbehalten angetroffen worden. Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
Hinweis für die Medien:
Es wird gebeten, dass für die Öffentlichkeitsfahndung genutzte Lichtbild sowie die personenbezogenen Daten der Frau zu löschen.
