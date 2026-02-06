PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach/Mainz: Fahndungslöschung/Vermisste 31-Jährige wieder da

Kelsterbach/Mainz (ots)

Die seit 4. Februar vermisste 31-Jährige ist kurz nach Veröffentlichung der Fahndung wohlbehalten angetroffen worden. Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Hinweis für die Medien:

Es wird gebeten, dass für die Öffentlichkeitsfahndung genutzte Lichtbild sowie die personenbezogenen Daten der Frau zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

