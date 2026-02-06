Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Vielzahl von Wahlbannern beschädigt/Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (05.02.) kam es zu Zerstörungen und Beschädigungen einer Vielzahl von großen Wahlbannern einer Partei. Der Schaden dürfte sich insgesamt auf circa 1000 Euro belaufen. Die Banner befanden sich im gesamten Stadtgebiet, unter anderem am Rathaus, in der Haßlocher Straße, der Aschaffenburger Straße, der Geschwister-Scholl-Straße, im Schnelser Weg und im Bereich der Paul-Avon-Anlage.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim polizeilichen Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell