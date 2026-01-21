Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Tödlicher Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Hainholz. Zwei Fahrzeugen waren auf einer Kreuzung kollidiert. Insgesamt mussten fünf Betroffene vor Ort versorgt werden. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 09:59 Uhr erreichte die Regionsleitstelle Hannover die Meldung über einen Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Kreuzung Rehagen und Vinnhorster Weg. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich das Meldebild. Ein Hochdachkombi und ein klassischer Pkw waren zusammengestoßen. Im Rückraum des Hochdachkombi wurde eine leblose weibliche Person aufgefunden. Sofort wurde durch den Rettungsdienst und die Besatzung eines Löschfahrzeuges eine sogenannte High Performance Cardiopulmonary Resuscitation (High Performance CPR, HP-CPR, also die durch zusätzliches Personal und strukturierte Prozesse optimierte Wiederbelebung) durchgeführt. Trotz der schnellen und hoch qualifizierten Hilfe verstarb die Person noch an der Unfallstelle.

Da noch weitere Betroffene angetroffen wurden, unterstütze die Feuerwehr den Rettungsdienst bei deren Versorgung. Die beiden Insassen des Pkw wurden nach der Erstversorgung in ein hannoversches Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Hochdachkombis war durch die Gesamtsituation betroffen und wurde zunächst durch die Einsatzkräfte und im späteren Verlauf durch einen Notfallseelsorger betreut. Ein hinzugeeilter Ersthelfer entwickelte eine medizinische Symptomatik. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht in klinische Behandlung gebracht werden. Nach Abschluss der Patientenversorgung wurde durch die Feuerwehr noch ausgetretenes Betriebsmittel der Unfallfahrzeuge mit Bindemittel aufgenommen.

Zum Unfallhergang, zur Schadenshöhe und zu weiteren persönlichen Daten kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit bis zu 25 Einsatzkräften und 10 Einsatzfahrzeugen bis 12:20 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell