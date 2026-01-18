PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: A2 bei Hannover - Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Hannover (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der Autobahn 2, Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall. Insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt.

Um kurz vor 7:00 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover ein verunfallter, in Brand geratener PKW kurz hinter dem Autobahnkreuz Hannover-Buchholz in Fahrtrichtung Berlin gemeldet. Daraufhin alarmierte die Leitstelle den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 5 sowie die Ortsfeuerwehr Misburg zur Einsatzstelle.

Die Einsatzleitung erkundete einen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommenen PKW, der sich im Seitenraum der A2 befand. Zwei verletzte, männliche Insassen konnten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig das Fahrzeug verlassen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ein weiterer verletzter, männlicher Fahrgast wurde im Fahrzeug eingeschlossen und musste mit technischem Gerät befreit werden.

Entgegen der Notrufmeldung brannte der PKW nicht, sodass umgehend mit der technischen und medizinischen Rettung begonnen werden konnte. Nachdem die eingeschlossene Person durch das Entfernen einer Fahrzeugtür befreit wurde, versorgte diese ebenfalls der Rettungsdienst. Alle drei Insassen wurden anschließend in hannoversche Kliniken transportiert.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Eine Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Im Einsatz waren insgesamt etwa 40 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Jasper Schlott
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

