Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnungsbrand in Linden-Mitte schnell gelöscht

Hannover (ots)

Am frühen Abend kam es in der Ihmepassage zu einem Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Ein Anwohner meldete das Feuer gegen 18.09 Uhr über den Notruf und löste zusätzlich einen Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage aus.

Die Regionsleitstelle alarmierte daraufhin zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Linden sowie den Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Rauch und Flammen durch ein Fenster sichtbar. Ein Trupp unter Atemschutz ging in die Wohnung vor und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Bereits nach acht Minuten wurde "Feuer aus" gemeldet.

In der Wohnung brannten ein PC-Drucker sowie umliegende Gegenstände. Verletzt wurde niemand, die Wohnung bleibt bewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen rund 45 Minuten im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Matthias Holz
Telefon: 0511/912-1405
E-Mail: Matthias.Holz@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

