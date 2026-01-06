Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Westschnellweg in Stöcken. PKW kollidiert mit einem Baum. Feuerwehr Hannover befreit drei eingeklemmte Personen.

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover wurde am heutigen Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf den Westschnellweg im Stadtteil Stöcken alarmiert. Ein stadtauswärts fahrender PKW kollidierte in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Lauckerthof mit einem Baum am Fahrbahnrand. Drei Personen wurden durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Aufgrund der Notrufmeldungen alarmierte die Regionsleitstelle neben der Feuerwehr auch mehrere Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeuge sowie den Rettungshubschrauber Christoph Niedersachsen.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr bestätigten die Meldung und leiteten umgehend die technische Rettung der Insassen mittels hydraulischer Geräte ein. Der 37-jährige Fahrer sowie der 46-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass beide bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar waren. Nach der sofortigen technischen Rettung wurden der Beifahrer sowie eine 29-jährige Mitfahrerin unter Begleitung eines Notarztes mit zwei Rettungswagen schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Durch einen weiteren Notarzt konnte vor Ort bei dem Fahrer leider nur noch der Tod festgestellt werden.

Während der Einsatzmaßnahmen musste der Westschnellweg in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Der direkt an die Einsatzstelle angrenzende Stadtbahnverkehr musste ebenfalls eingestellt werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einer Vielzahl an Einsatzkräften bis ca. 12:00 Uhr im Einsatz.

Zur Unfallursache kann die Feuerwehr Hannover keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell