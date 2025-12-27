PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Autounfall in Hannover-Mitte - Fünf Personen leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Hannover um 14:34 Uhr zu einem zunächst unklaren Verkehrsunfall am Friederikenplatz alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte ein Pkw an der Kreuzung Friedrichswall/Karmarschstraße in eine Personengruppe gefahren sein.

Vor Ort stellte sich die Lage als Alleinunfall eines Kleinwagens heraus, der aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Laterne prallte. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

In dem Fahrzeug befand sich eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren. Alle Insassen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht und anschließend mit leichten Verletzungen in städtische Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Hannover war mit acht Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Matthias Holz
Telefon: 0511/912-1405
E-Mail: Matthias.Holz@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

