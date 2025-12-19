Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Werkstattbrand in einer Lagerhalle in Ledeburg

Hannover (ots)

Am Freitagmittag brach aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Brand in einem Lagerhallenkomplex am Entenfangweg in Hannover-Ledeburg aus. Der Brand eines Pkw und der umstehenden Werkstatteinrichtung konnte durch die Feuerwehr zwar schnell gelöscht werden, die Halle wurde jedoch stark verraucht. Die Entrauchungsarbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Um 11:48 Uhr gingen bei der Feuerwehr Hannover mehrere Notrufe ein, die schilderten, dass in einem historischen Lagerhallenkomplex am Entenfangweg ein Pkw in einer Werkstatt in Brand geraten sei. Es wurden daher zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr in den Stadtteil Ledeburg entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, dass innerhalb einer mehreren tausend Quadratmeter großen Halle ein Pkw, benachbarte Werkstatteinrichtung und verschiedene Betriebsstoffe im Vollbrand standen. Vier Ersthelfer versuchten zu diesem Zeitpunkt den Brand mit Feuerlöschern und einem Gartenschlauch unter Kontrolle zu bekommen.

Die Einsatzkräfte evakuierten die Halle und mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute begannen den Brand zu löschen. Bereits nach wenigen Minuten konnten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle bringen. Derweil untersuchte ein Notarzt die Ersthelfer, die aber unverletzt geblieben waren. In der Halle waren darüber hinaus Oldtimer, Wohnmobile und andere Fahrzeuge abgestellt. Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge oder die Halle selbst verhindert werden.

Umfangreich gestalten sich zur Stunde noch die Entrauchungsmaßnahmen. Der Hallenkomplex war nahezu vollständig mit Brandrauch gefüllt und muss nun durch den Einsatz von Hochleistungsbelüftungsgeräten entraucht werden. Diese Arbeiten sind aktuell noch nicht abgeschlossen.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, zur Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 14 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

