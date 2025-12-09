PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Eine verletzte Person bei Feuer in einem Zimmer in Hannover-Herrenhausen

Hannover (ots)

Am späten Dienstagabend musste die Feuerwehr Hannover nach Herrenhausen ausrücken. Dort brannte es in einem Zimmer. Eine Person wurde vorsorglich in Krankenhaus transportiert.

Um 21:14 Uhr wurde der Feuerwehr ein ausgelöster Rauchwarnmelder gemeldet. In der weiteren Folge berichteten anrufende Personen von schwarzem Rauch aus einem Fenster, sowie einer Person in der Wohnung. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster in dem Wohngebäude fest und alarmierten daraufhin einen zweiten Löschzug in die Straße "Hegebläch". Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude vor Ankunft der Feuerwehr bereits verlassen. Durch die rasch eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden. Es brannte lediglich Gegenstände auf einem Teppich. Durch die starke Verrauchung der Wohnung ist diese bis auf Weiteres unbewohnbar. Neben der Belüftung der Brandwohnung wurden die benachbarten Wohnungen kontrolliert, so dass die Mieterinnen und Mieter nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen konnten.

Bei dem Brand hat die Bewohnerin Brandrauch eingeatmet und wurde zur weiteren Untersuchung in ein hannoversches Krankenhaus transportiert.

Zur Brandursache und zur Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 44 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Matthias Holz
Telefon: 0511/912-1405
E-Mail: Matthias.Holz@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

