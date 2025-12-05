Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zwei Granaten in Hannover-Sahlkamp erfolgreich entschärft

Hannover (ots)

Zwei auf einer Baustelle in Hannover-Sahlkamp identifizierte Flugabwehrgeschütz-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurden erfolgreich vor Ort gegen 14:00 Uhr gesprengt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst waren tätig.

Im Rahmen von Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp waren vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) zwei deutsche "Flak"-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert worden. Da die Granaten nicht transportiert werden konnten, mussten sie vor Ort gesprengt werden.

Aufgrund der besonders geschützten Lage der aufgefundenen Granaten, innerhalb eines aktiven Baufeldes, konnten die Kampfmittel mit minimalstem Aufwand, ohne Evakuierungsradius oder weiterführende Maßnahmen durch eine Sprengung gezielt entschärft werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 9 Einsatzkräften vor Ort.

