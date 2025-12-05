PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zwei Granaten in Hannover-Sahlkamp erfolgreich entschärft

Hannover (ots)

Zwei auf einer Baustelle in Hannover-Sahlkamp identifizierte Flugabwehrgeschütz-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurden erfolgreich vor Ort gegen 14:00 Uhr gesprengt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst waren tätig.

Im Rahmen von Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp waren vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) zwei deutsche "Flak"-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert worden. Da die Granaten nicht transportiert werden konnten, mussten sie vor Ort gesprengt werden.

Aufgrund der besonders geschützten Lage der aufgefundenen Granaten, innerhalb eines aktiven Baufeldes, konnten die Kampfmittel mit minimalstem Aufwand, ohne Evakuierungsradius oder weiterführende Maßnahmen durch eine Sprengung gezielt entschärft werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 9 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Raphael Schrank
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:41

    FW Hannover: FW Hannover: Terrassenbrand in Hannover-Buchholz

    Hannover (ots) - Am frühen Montagnachmittag kam es im hannoverschen Stadtteil Buchholz zu einem Feuer auf einer Terrasse in der Rose-Senger-Straße. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung meldete selbst das Feuer und konnte diese noch rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Um 13:30 Uhr alarmierte die Regionsleitstelle Hannover einen Löschzug der Feuerwehr und ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:52

    FW Hannover: Abschlussmeldung zum Großbrand der Grundschule Beuthener Straße

    Hannover (ots) - Der Großbrand eines Schultraktes der Grundschule Beuthener Straße in Hannover- Mittelfeld ist gelöscht. Nach einem rund 18-stündigen Einsatz konnte um 10:00 Uhr "Feuer aus" gemeldet werden. Der Brand, der am Samstag ab ca. 15:35 Uhr in einem Verbindungstrakt des Schulkomplexes wütete, war durch die Feuerwehr um 01:00 Uhr gänzlich unter Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren