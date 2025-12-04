Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuerwehr Hannover rettet eine schwerverletzte Person aus einer in Vollbrand stehenden Wohnung im 4. Obergeschoss

Hannover (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in den Stadtteil Hainholz gerufen. Eine Person konnten die Einsatzkräfte schwerverletzt aus ihrer Wohnung retten, es entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 15:25 Uhr liefen in der Regionsleitstelle Hannover mehrere Notrufe ein, bei denen Bürger*innen eine starke Rauchentwicklung, sowie piepende Rauchwarnmelder aus einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Straße "Knoevenagelweg" meldeten. Zunächst war nicht bekannt, ob sich noch Personen in der brennenden Wohnung befanden.

Die Regionsleitstelle löste daraufhin Großalarm für zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Vinnhorst, sowie den Rettungsdienst Hannover aus. Bereits auf der Anfahrt erhielten die hannoverschen Brandschützer weitere Informationen, dass sich das Feuer inzwischen auf die gesamte Wohnung im 4. Obergeschoss ausbreitet und die Rauchentwicklung deutlich zunimmt. Die Erstmaßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich beim Eintreffen vorrangig darauf, eine Menschensuche in der inzwischen in Vollbrand stehenden Wohnung einzuleiten. Hierfür gingen mehrere Trupps unter Atemschutzgeräten mit Wärmebildkameras in die Brandwohnung vor und suchten diese systematisch ab. Zugleich wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. Hierbei entdeckten sie innerhalb kürzester Zeit eine schwerverletzte Person, die sofort aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst Hannover zur weiteren Behandlung übergeben werden konnte.

Der Brand wurde während dessen von weiteren Einsatzkräften mit Löschwasser im Innenangriff, sowie unterstützt von außen durch eine Drehleiter erfolgreich bekämpft. Die vollständig ausgebrannte betroffene Wohnung, sowie der Treppenraum wurden mit Hochleistungsbelüftungsgeräten der Feuerwehr entraucht. Aufgrund des schnellen und massiven Eingreifens der Feuerwehr Hannover konnte eine Ausbreitung des Brandes auf angrenzende Wohnungen und Gebäudeteile verhindert werden.

Bei diesem Brand wurde eine Person schwer verletzt, die mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes, in eine hannoversche Klinik transportiert werden konnte.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 150.000 Euro. Zur Ursache des Brandes kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Nach einer Stunde waren die Maßnahmen der Feuerwehr Hannover vor Ort weitestgehend abgeschlossen und die Einsatzstelle konnte zur Aufnahme von kriminaltechnischen Ermittlungsarbeiten an die Polizei Hannover übergeben werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit insgesamt 45 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell