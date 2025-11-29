Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Großbrand in Grundschule in Hannover-Mittelfeld

Hannover (ots)

In der Grundschule Beuthener Straße wütet seit Samstagnachmittag ein Großbrand, in dessen Verlauf ein Gebäudetrakt, der auch die Aula beinhaltet, komplett zerstört wurde. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf die benachbarten Gebäudeteile zwar verhindert werden, die Löscharbeiten werden aber voraussichtlich bis zum Sonntagmorgen andauern. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht.

Um 15:37 Uhr ging bei der Feuerwehr Hannover eine Vielzahl an Notrufen ein, die einen Brand auf dem Schulhof der Grundschule Beuthener Straße meldeten. Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften in den Stadtteil Mittelfeld entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen Teile eines Verbindungstraktes in Flammen, die bereits auf die Aula und das Dach übergriffen. In der rund 50 Meter entfernen Turnhalle trainierte zu diesem Zeitpunkt noch die Jugendgruppe eines Sportvereins. Die Kinder und deren Trainer brachen ihr Training ab und konnten sich geordnet in Sicherheit begeben. Darüber hinaus befanden sich keine weiteren Personen im Schulkomplex.

Zeitgleich leiteten die Einsatzkräfte einen umfassenden Löschangriff von mehreren Seiten ein. Durch den schnellen und zielgerichteten Einsatz mehrerer Strahlrohre, Wasserwerfer und zweier Drehleitern konnte der Brand zwar auf den Verbindungstrakt begrenzt werden. Da der Brand sich aber weit in die Dachkonstruktion und in diverse Lagerräume eingefressen hat, gestalten sich die Löscharbeiten weiterhin umfassend und komplex. Ein 19jähriger Feuerwehrmann musste aufgrund von Kreislaufproblemen durch den Rettungsdienst behandelt werden, darüber hinaus gab es bis zum jetzigen Zeitpunkt glücklicherweise keine Verletzten.

Noch während der Einsatzmaßahmen machten sich Oberbürgermeister Belit Onay, Feuerwehrdezernent Dr. Axel von der Ohe und Eva Bender, Dezernentin für Bildung und Kultur, ein Bild vom Einsatz.

Die Feuerwehr Hannover ist aktuell mit rund 130 Einsatzkräften vor Ort und es ist damit zu rechnen, dass die Löscharbeiten noch bis in die frühen Sonntagmorgenstunden andauern werden. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden. Ebenso lassen sich die Auswirkungen auf den Schulbetrieb noch nicht abschließend abschätzen. Da die Rauchentwicklung weiterhin stark ist, sollten Türen und Fenster im Nahbereich der Brandstelle weiterhin geschlossen und Lüftungsanlagen soweit möglich ausgeschaltet bleiben.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell