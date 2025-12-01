Feuerwehr Hannover

FW Hannover: FW Hannover: Terrassenbrand in Hannover-Buchholz

Hannover (ots)

Am frühen Montagnachmittag kam es im hannoverschen Stadtteil Buchholz zu einem Feuer auf einer Terrasse in der Rose-Senger-Straße. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung meldete selbst das Feuer und konnte diese noch rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Um 13:30 Uhr alarmierte die Regionsleitstelle Hannover einen Löschzug der Feuerwehr und den Rettungsdienst zu einem gemeldeten Wohnungsbrand. Eine hohe Anzahl an Notrufen und Personen an den Fenstern in den darüber liegenden Wohnungen führten noch auf der Anfahrt der ersten Kräfte zu einer Erhöhung der Alarmstufe. Die hannoverschen Brandschützer trafen schon nach sehr kurzer Zeit ein und bestätigten bereits auf der Anfahrt eine Rauchentwicklung aus dem betroffenen Wohngebäude. Der Einsatzleiter ließ daraufhin mehrere Trupps unter Atemschutzgeräten zum Innen- und parallel zum Außenangriff über eine Gartenfläche die Brandbekämpfung vornehmen. Es brannten Möbel und Gegenstände auf einer Terrassenfläche. Die Wohnung selbst brannte nicht. Durch einen gezielten Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer schnell und effektiv bekämpft und ein Übergreifen auf anderen Gebäudeteile und darüber liegende Wohnungen verhindert werden. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte vorsorglich 5 Betroffene Bewohner, alle Betroffene blieben glücklicherweise unverletzt. Nach Abschluss der Brandbekämpfung konnten alle Bewohner des Hauses wieder zurück in ihre Wohnungen. Die betroffene Brandwohnung ist durch nur durch eine geborstene Terrassentür und Brandruß in Mitleidenschaft gezogen worden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren 1 Stunde mit 14 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Zur genauen Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei Hannover hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

