Feuerwehr Hannover

FW Hannover: FW Hannover: Terrassenbrand in Hannover-Buchholz

Hannover (ots)

Am frühen Montagnachmittag kam es im hannoverschen Stadtteil Buchholz zu einem Feuer auf einer Terrasse in der Rose-Senger-Straße. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung meldete selbst das Feuer und konnte diese noch rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Um 13:30 Uhr alarmierte die Regionsleitstelle Hannover einen Löschzug der Feuerwehr und den Rettungsdienst zu einem gemeldeten Wohnungsbrand. Eine hohe Anzahl an Notrufen und Personen an den Fenstern in den darüber liegenden Wohnungen führten noch auf der Anfahrt der ersten Kräfte zu einer Erhöhung der Alarmstufe. Die hannoverschen Brandschützer trafen schon nach sehr kurzer Zeit ein und bestätigten bereits auf der Anfahrt eine Rauchentwicklung aus dem betroffenen Wohngebäude. Der Einsatzleiter ließ daraufhin mehrere Trupps unter Atemschutzgeräten zum Innen- und parallel zum Außenangriff über eine Gartenfläche die Brandbekämpfung vornehmen. Es brannten Möbel und Gegenstände auf einer Terrassenfläche. Die Wohnung selbst brannte nicht. Durch einen gezielten Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer schnell und effektiv bekämpft und ein Übergreifen auf anderen Gebäudeteile und darüber liegende Wohnungen verhindert werden. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte vorsorglich 5 Betroffene Bewohner, alle Betroffene blieben glücklicherweise unverletzt. Nach Abschluss der Brandbekämpfung konnten alle Bewohner des Hauses wieder zurück in ihre Wohnungen. Die betroffene Brandwohnung ist durch nur durch eine geborstene Terrassentür und Brandruß in Mitleidenschaft gezogen worden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren 1 Stunde mit 14 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Zur genauen Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei Hannover hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

  • 30.11.2025 – 10:52

    FW Hannover: Abschlussmeldung zum Großbrand der Grundschule Beuthener Straße

    Hannover (ots) - Der Großbrand eines Schultraktes der Grundschule Beuthener Straße in Hannover- Mittelfeld ist gelöscht. Nach einem rund 18-stündigen Einsatz konnte um 10:00 Uhr "Feuer aus" gemeldet werden. Der Brand, der am Samstag ab ca. 15:35 Uhr in einem Verbindungstrakt des Schulkomplexes wütete, war durch die Feuerwehr um 01:00 Uhr gänzlich unter Kontrolle ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 21:25

    FW Hannover: Großbrand in Grundschule in Hannover-Mittelfeld

    Hannover (ots) - In der Grundschule Beuthener Straße wütet seit Samstagnachmittag ein Großbrand, in dessen Verlauf ein Gebäudetrakt, der auch die Aula beinhaltet, komplett zerstört wurde. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf die benachbarten Gebäudeteile zwar verhindert werden, die Löscharbeiten werden aber voraussichtlich bis zum Sonntagmorgen andauern. Ein Feuerwehrmann ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 03:14

    FW Hannover: Fußgänger unter Stadtbahn eingeklemmt

    Hannover (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Hannover Vahrenwald zum Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Fußgänger. Der Mann wurde unter der Bahn eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr gerettet werden. Der Unfall ereignete sich um 00:55 Uhr an der Vahrenwalder Straße zwischen der Haltestellen Niedersachsenring und Büttnerstraße. Aus bisher noch ...

    mehr
