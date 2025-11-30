Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Abschlussmeldung zum Großbrand der Grundschule Beuthener Straße

Hannover (ots)

Der Großbrand eines Schultraktes der Grundschule Beuthener Straße in Hannover- Mittelfeld ist gelöscht. Nach einem rund 18-stündigen Einsatz konnte um 10:00 Uhr "Feuer aus" gemeldet werden.

Der Brand, der am Samstag ab ca. 15:35 Uhr in einem Verbindungstrakt des Schulkomplexes wütete, war durch die Feuerwehr um 01:00 Uhr gänzlich unter Kontrolle gebracht worden. Die im Hörfunk sowie über die Warn-Apps "KATWARN" und "NINA" veröffentlichten Warnmeldungen konnten zu diesem Zeitpunkt zurückgenommen werden, da die Rauchentwicklung maßgeblich nachgelassen hatte. Ein 19jähriger Feuerwehrmann hatte im Verlauf des kräftezehrenden Einsatzes kurzzeitig über Kreislaufprobleme geklagt und wurde daher durch den Rettungsdient untersucht. Darüber hinaus gab es keine Verletzten.

Nachdem in der Nacht und in den Morgenstunden des heutigen Sonntags noch vereinzelte Brandnester aufgespürt und abgelöscht werden mussten, ist der Brand nun gelöscht. Die letzten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr haben die Brandstelle verlassen.

Dr. Axel von der Ohe, Erster Stadtrat und Feuerwehrdezernent, betonte vor Ort: "Dieser Großbrand zeigt wieder einmal, dass die Vorhaltung einer schlagkräftigen und breit aufgestellten Feuerwehr essentiell für die Sicherheit der Bürgerinnen und der Bürger in der Landeshauptstadt Hannover ist. Mein Dank gilt allen Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei für Ihren engagierten und in großen Teilen auch ehrenamtlichen Einsatz".

Feuerwehrchef Christoph Bahlmann, welcher selbst bis spät in die Nacht an der Einsatzstelle und im Führungsstab zugegen war, zeigte sich angesichts des hochdynamischen Brandverlaufs sehr zufrieden mit seinen Einsatzkräften: "Die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr haben durch einen schnellen und engagierten Einsatz die Ausbreitung des Großbrandes auf weitere Gebäudeteile verhindert".

Der Brand forderte insgesamt rund 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover und des Rettungsdienstes, welche an der Brandstelle selbst zum Einsatz kamen. Zeitgleich wurden die verwaisten Feuer- und Rettungswachen von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Hannover besetzt, die im Laufe der Nacht mehrmals zu parallelen Einsätzen ausrücken mussten.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens können weiterhin keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell