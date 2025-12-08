PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Hannover: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Löschfahrzeugs

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 wurde am Montagmorgen eine Person leicht verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Hannover war an dem Unfall beteiligt und leistete Erste Hilfe.

Gegen 10.45 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 2 zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Buchholz und der Anschlussstelle Lahe in Fahrtrichtung Dortmund aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in dessen Folge eine Person verletzt wurde. Die Insassin eines Personenkraftwagens wurden dabei in Ihrem Fahrzeug eingeschlossen und mussten durch die hannoverschen Brandschützer aus ihrem Fahrzeug befreit und anschließend vom Rettungsdienst Hannover versorgt werden. Zur Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Hannover, blieb unverletzt und versorgte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die leichtverletzte Unfallbeteiligte. Die Unfallfahrzeuge wurden von der Feuerwehr Hannover gesichert und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Es kam hierdurch zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf mehreren Spuren der Bundesautobahn. Die Polizei Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Angaben zur Schadenhöhe können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 3 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Kristof Schwake
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

