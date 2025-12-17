Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand im Stadtteil Sahlkamp kann schnell gelöscht werden. Mehrere Personen wurden durch die Feuerwehr Hannover gerettet. Der Rettungsdienst sichtete 27 Personen, darunter mehrere Kinder.

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover wurde am heutigen Dienstagabend gegen 20:40 Uhr zu einem Kellerbrand in den Steigerwaldweg im Stadtteil Sahlkamp gerufen. Aufgrund der Meldungen über den Notruf, dass der Treppenraum des Gebäudes stark verraucht sei und bereits mehrere Personen an den Fenstern stehen, alarmierte die Regionsleitstelle direkt mehrere Einsatzkräfte und Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage, sodass umgehend eine Menschenrettung von fünf Personen, darunter drei Kindern, über eine Drehleiter eingeleitet werden musste. Parallel wurden zwei Personen durch den Treppenraum mittels Brandfluchthauben gerettet. Zeitgleich zur Menschenrettung konnte die direkte Brandbekämpfung im Keller durch einen Trupp unter Atemschutz eingeleitet werden. Unterstützt wurde die Brandbekämpfung von außen durch ein Kellerfenster. Die getroffenen Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass das Feuer in kurzer Zeit gelöscht werden konnte. Ebenfalls wurden durch die Feuerwehr alle Wohnungen des betroffenen Gebäudes auf weitere Personen sowie der Keller des Nachbargebäudes auf eine Rauch- oder Brandausbreitung kontrolliert. Beides ohne Ergebnis.

Alle geretteten Personen, einschließlich jener, die das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen konnten, wurden einem eingerichteten Sammelplatz zugeführt und dort durch den Rettungsdienst gesichtet und versorgt. Insgesamt wurden 27 Personen, darunter ca. 15 Kinder, begutachtet. Eine Person musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Alle anderen Personen wurden während der Einsatzmaßnahmen in einem Bus der Feuerwehr Hannover betreut ehe sie nach Abschluss des Einsatzes in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Zur Schadensursache sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Hannover keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es waren ca. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bis ca. 22:30 Uhr im Einsatz. Während der Maßnahmen musste die Ada-Lessing-Straße gesperrt werden.

