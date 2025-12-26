Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Ausgetretenes Öl auf der Leine - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Hannover (ots)

Am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertages wurde die Feuerwehr Hannover zu ausgetretenem Öl auf der Leine gerufen. Durch umfangreiche Maßnahmen konnte die Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Ölfilm auf der Leine gemeldet. Um die Lage besser beurteilen zu können, wurde zur Erkundung zunächst ein Führungsdienst der Berufsfeuerwehr (C-Dienst) zur Einsatzstelle alarmiert. Durch die Erkundung konnte ein Ölfilm zwischen dem Ohedamm am Maschsee bis zur Wasserkunst in Herrenhausen festgestellt werden. Infolgedessen forderte die Einsatzleitung Einsatzkräfte und spezielle Ausrüstung für die Ölschadensbekämpfung nach.

Um die Ausbreitung des ausgetretenen Öls zu verhindern, brachten die Einsatzkräfte jeweils auf Höhe des Ohedamms sowie der Dornröschenbrücke Ölsperren an. Die Ursache konnten bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen nicht festgestellt werden. Nachdem die Ausbreitung gestoppt werden konnte, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren insgesamt etwa 25 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

