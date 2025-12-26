PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Ausgetretenes Öl auf der Leine - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

FW Hannover: Ausgetretenes Öl auf der Leine - Feuerwehr verhindert Ausbreitung
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertages wurde die Feuerwehr Hannover zu ausgetretenem Öl auf der Leine gerufen. Durch umfangreiche Maßnahmen konnte die Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Ölfilm auf der Leine gemeldet. Um die Lage besser beurteilen zu können, wurde zur Erkundung zunächst ein Führungsdienst der Berufsfeuerwehr (C-Dienst) zur Einsatzstelle alarmiert. Durch die Erkundung konnte ein Ölfilm zwischen dem Ohedamm am Maschsee bis zur Wasserkunst in Herrenhausen festgestellt werden. Infolgedessen forderte die Einsatzleitung Einsatzkräfte und spezielle Ausrüstung für die Ölschadensbekämpfung nach.

Um die Ausbreitung des ausgetretenen Öls zu verhindern, brachten die Einsatzkräfte jeweils auf Höhe des Ohedamms sowie der Dornröschenbrücke Ölsperren an. Die Ursache konnten bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen nicht festgestellt werden. Nachdem die Ausbreitung gestoppt werden konnte, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren insgesamt etwa 25 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Jasper Schlott
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 19:56

    FW Hannover: PKW-Brand auf BAB 2

    Hannover (ots) - Am Montagabend ging die Meldung zu einem PKW-Brand auf der Bundesautobahn 2 bei der Regionsleitstelle ein. Zwischen Autobahnkreuz Ost und Autobahnkreuz Buchholz, in Richtung Dortmund, brannte ein Fahrzeug auf dem Standstreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand. Um 18:20 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover ein PKW-Brand auf der Autobahn A2 gemeldet, woraufhin umgehend ein Löschzug der ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 15:15

    FW Hannover: Werkstattbrand in einer Lagerhalle in Ledeburg

    Hannover (ots) - Am Freitagmittag brach aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Brand in einem Lagerhallenkomplex am Entenfangweg in Hannover-Ledeburg aus. Der Brand eines Pkw und der umstehenden Werkstatteinrichtung konnte durch die Feuerwehr zwar schnell gelöscht werden, die Halle wurde jedoch stark verraucht. Die Entrauchungsarbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an, Menschen kamen nicht zu Schaden. Um 11:48 Uhr ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 23:16

    FW Hannover: Kellerbrand im Stadtteil Sahlkamp kann schnell gelöscht werden. Mehrere Personen wurden durch die Feuerwehr Hannover gerettet. Der Rettungsdienst sichtete 27 Personen, darunter mehrere Kinder.

    Hannover (ots) - Die Feuerwehr Hannover wurde am heutigen Dienstagabend gegen 20:40 Uhr zu einem Kellerbrand in den Steigerwaldweg im Stadtteil Sahlkamp gerufen. Aufgrund der Meldungen über den Notruf, dass der Treppenraum des Gebäudes stark verraucht sei und bereits mehrere Personen an den Fenstern stehen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren