Feuerwehr Hannover

FW Hannover: PKW-Brand auf BAB 2

Hannover (ots)

Am Montagabend ging die Meldung zu einem PKW-Brand auf der Bundesautobahn 2 bei der Regionsleitstelle ein. Zwischen Autobahnkreuz Ost und Autobahnkreuz Buchholz, in Richtung Dortmund, brannte ein Fahrzeug auf dem Standstreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand.

Um 18:20 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover ein PKW-Brand auf der Autobahn A2 gemeldet, woraufhin umgehend ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Hannover und die Ortsfeuerwehr Misburg zur Einsatzstelle alarmiert wurden.

Bei dem betroffenen Fahrzeug handelte es sich um einen größeren SUV. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell bekämpft, das Fahrzeug war jedoch nicht mehr zu retten. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Autobahn A2 in Richtung Dortmund voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde nicht verletzt, konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Nach insgesamt ca. 50 Minuten wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Im Einsatz waren sieben Fahrzeuge der Feuerwehr Hannover mit insgesamt 23 Einsatzkräften.

