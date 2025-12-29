PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Stadtbahn kollidiert mit PKW im Stadtteil Bemerode. Drei Personen werden leicht verletzt im Fahrzeug eingeschlossen und müssen durch die Feuerwehr befreit werden.

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover wurde am heutigen Montagnachmittag durch die Regionsleitstelle zu einem größeren Hilfeleistungseinsatz in die Mailänder Straße im Stadtteil Bemerode alarmiert.

Gegen 16:45 Uhr kollidierte eine Stadtbahn an einem Übergang kurz vor der Stadtbahnhaltestelle Messe Ost mit einem PKW, welcher dadurch mehrere Meter von der Bahn mitgeschliffen und zwischen einem Oberleitungsmast und der Stadtbahn eingeklemmt wurde. Die drei Insassen des PKW wurden in dem Fahrzeug eingeschlossen und durch die Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten patientenschonend befreit. Alle drei Insassen mussten durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Stadtbahnfahrer blieb unverletzt.

Glücklicherweise befanden sich zu dem Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste in der Stadtbahn. Die Stadtbahn entgleiste aufgrund des Unfalls und musste im Anschluss durch die ÜSTRA wieder eingegleist werden.

Bis ca. 18:00 Uhr waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit einer Vielzahl an Einsatzkräften in der Mailänder Straße im Einsatz. Zum Unfallhergang sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Hannover keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Timo Gerlich
Telefon: 0511/912-1405
E-Mail: Timo.Gerlich@Hannover-stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

