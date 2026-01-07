PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand im Niedersächsischen Umweltministerium

Hannover (ots)

Die automatische Brandmeldeanlage alarmiert frühzeitig die Feuerwehr und verhindert eine Brandausbreitung. Die Feuerwehr Hannover kann das Feuer in einem Kellerraum somit schnell löschen. Personen werden nicht verletzt.

Am heutigen Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Kellerbrand in das Niedersächsische Umweltministerium in die Archivstraße alarmiert. In der Regionsleitstelle ging um 15:55 Uhr die automatische Feuermeldung der Brandmeldeanlage ein, sodass umgehend der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 entsendet wurde.

Vor Ort bestätigte sich die Lage und es konnte erkundet werden, dass im Kellerbereich des Umweltministeriums zwei automatische Brandmelder ausgelöst hatten. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten den betroffenen Raum im Keller schnell lokalisieren und die Brandbekämpfung einleiten. Nach kurzer Zeit konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden. Abschließend wurden der Kellerbereich sowie Teile des Erdgeschosses mittels Druckbelüftungsgeräten entraucht.

Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude aufgrund des automatischen Räumungsalarms evakuiert, sodass keine Personen verletzt wurden. Ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Die Feuerwehr war bis 17:30 Uhr mit 14 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Schadensursache sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Hannover keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Timo Gerlich
Telefon: 0511/912-1405
E-Mail: Timo.Gerlich@Hannover-stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren