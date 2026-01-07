Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand im Niedersächsischen Umweltministerium

Hannover (ots)

Die automatische Brandmeldeanlage alarmiert frühzeitig die Feuerwehr und verhindert eine Brandausbreitung. Die Feuerwehr Hannover kann das Feuer in einem Kellerraum somit schnell löschen. Personen werden nicht verletzt.

Am heutigen Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Kellerbrand in das Niedersächsische Umweltministerium in die Archivstraße alarmiert. In der Regionsleitstelle ging um 15:55 Uhr die automatische Feuermeldung der Brandmeldeanlage ein, sodass umgehend der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 entsendet wurde.

Vor Ort bestätigte sich die Lage und es konnte erkundet werden, dass im Kellerbereich des Umweltministeriums zwei automatische Brandmelder ausgelöst hatten. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten den betroffenen Raum im Keller schnell lokalisieren und die Brandbekämpfung einleiten. Nach kurzer Zeit konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden. Abschließend wurden der Kellerbereich sowie Teile des Erdgeschosses mittels Druckbelüftungsgeräten entraucht.

Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude aufgrund des automatischen Räumungsalarms evakuiert, sodass keine Personen verletzt wurden. Ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Die Feuerwehr war bis 17:30 Uhr mit 14 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Schadensursache sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Hannover keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell