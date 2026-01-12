Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Leckage an einem Gastank

Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich in Linden-Mitte eine Leckage an einem Flüssiggastank auf einem Abfallwirtschaftshof des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Hannover (aha). Der Gasaustritt konnte schnell gestoppt werden, Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 09:30 h erhielt die Regionsleistelle Hannover die Meldung über einen Gasaustritt auf dem Betriebsgelände von aha in der Schörlingstraße. Daraufhin wurde ein Großaufgebaut an Einsatzmittel, darunter auch besonderes Löschmittel und Messtechnik, alarmiert. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte stellte sich folgendes Bild dar: Aus einem ca. 4100 l fassenden Flüssiggastank strömten geringe Mengen an Gas aus. Da sich der Behälter zwar im Freien, jedoch unmittelbar an einem Betriebsgebäude befand, wurde das Gebäude vorsorglich geräumt. Nachdem ein Löschangriff vorbereitet war, konnte ein nicht dichtschließendes Ventil als Quelle der Freisetzung identifiziert werden. Die Einsatzkräfte konnten das betroffene Ventil vollständig schließen. Somit war der Gasaustritt gestoppt und die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konnten zurückgenommen werden. Eine Fachfirma wurde zur Überprüfung der Gasanlage hinzugezogen.

Die Ursache der Leckage ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit zwischenzeitlich 34 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen bis 11:15 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell