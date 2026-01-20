PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf Messeschnellweg in Seelhorst

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden kam im Stadtteil Seelhorst ein PKW auf dem Messeschnellweg von der Fahrbahn ab und in einer Böschung zum Stehen. Hierbei wurde eine Person verletzt.

Gegen 04:05 Uhr erreichte die Regionsleitstelle ein automatischer Notruf einer Smartwatch über einen Verkehrsunfall mit einem PKW in Hannover-Seelhorst. Im Bereich der Abfahrt Mittelfeld vom Messeschnellweg in Fahrtrichtung Süden war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und blieb in der Böschung liegen. Die Fahrerin eines Kleinwagens war beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte noch im Fahrzeug eingeschlossen und zunächst nicht ansprechbar. Unverzüglich wurde die medizinische und technische Rettung durch Feuerwehr- und Rettungsdienst eingeleitet. Die verletzte Person wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein hannoversches Krankenhaus transportiert. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr derzeit keine Erkenntnisse vor. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 34 Einsatzkräften, 10 Einsatzfahrzeugen bis gegen 05:00 Uhr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Raphael Schrank
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

