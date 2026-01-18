Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bilanz des Schwerpunkteinsatzes zur Kriminalitätsbekämpfung in der Innenstadt von Hannover - Polizei Hannover schließt Betriebe und leitet zahlreiche Strafverfahren ein

Die Polizeidirektion Hannover hat in der Nacht von Samstag, 17.01.2026, auf Sonntag, 18.01.2026, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität und Drogenhandel sowie zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durchgeführt. Die Einsatzkräfte der Polizeistation Raschplatz sowie der Polizeiinspektion Besondere Dienste waren in der gesamten Innenstadt präsent, kontrollierten zahlreiche Personen und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Bereits in der frühen Phase des Einsatzes gegen 20:00 Uhr stellten die Polizeikräfte während einer Streife in der Andreaestraße einen 28-jährigen Mann fest, der in der dortigen Fußgängerzone einen Joint konsumierte. Aufgrund des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz leiteten die Beamten ein entsprechendes Verfahren ein und sprachen einen Platzverweis aus.

Ein Fall von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ereignete sich gegen 23:15 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 24-Jähriger, der bereits wegen Rohheitsdelikten polizeilich bekannt ist, beleidigte eine 24-jährige Polizeikommissarin und einen 28-jährigen Polizeikommissar öffentlichkeitswirksam. Bei der daraufhin eingeleiteten Identitätsfeststellung leistete der Mann erheblichen Widerstand und sperrte sich aktiv gegen die Maßnahmen. Die Einsatzkräfte mussten den Mann zu Boden bringen und fesseln. Während dieser Maßnahme solidarisierte sich eine Begleitperson mit dem Beschuldigten und griff hinzukommende Unterstützungskräfte an. Der 24-Jährige wurde in den Polizeigewahrsam gebracht, wo er im Rahmen einer Durchsuchung erneut Widerstand leistete. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes und Beleidigung eingeleitet. Zwecks Entscheidung über ein beschleunigtes Verfahren wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Zudem stellten die Einsatzkräfte am Kröpcke bei einer 19-Jährigen ein Pfefferspray sicher, was einen Verstoß gegen die Bestimmungen der Waffenverbotszone darstellt. Im weiteren Verlauf wurde ein 16-jähriger Jugendlicher mit zwei "Vapes" angetroffen, die nach Rücksprache mit seinen Erziehungsberechtigten vernichtet wurden.

In der Rundestraße kam es zudem gegen 02:10 Uhr vor einer Diskothek zu einem Vorfall, bei dem eine Gruppe von drei bis vier unbekannten Tätern auf einen 24-jährigen Mann einschlug und trat. Er blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Kontrollen im Gaststätten- und Gewerbewesen

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kontrolle des Gaststätten- und Gewerbewesens. In der Augustenstraße kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr eine Spielhalle, wobei ein Verstoß gegen die Spielverordnung durch gleichzeitiges Bespielen zweier Geräte sowie der Verdacht des Betreibens einer Spielhalle ohne Genehmigung festgestellt wurden. Gegen den 50-jährigen Betreiber wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

In der Goethestraße folgte gegen 22:20 Uhr die Kontrolle eines Cafés. Hierbei registrierten die Beamtinnen und Beamten eine verschlossene Haupteingangstür, was einen Verstoß gegen das Niedersächsische Gaststättengesetz darstellt, sowie fehlende Spielerüberprüfungen und die unerlaubte Vermittlung von Sportwetten nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz. Ein 44-jähriger Betreiber muss sich nun verantworten.

Gegen 02:35 Uhr wurde zudem der Betrieb eines Clubs in der Reitwallstraße unterbunden, da dieser trotz einer bestehenden Nutzungsuntersagung der Landeshauptstadt Hannover fortgeführt wurde. Gegen den 32-jährigen Betreiber wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Niedersächsische Bauordnung eingeleitet.

Verkehrssicherheit

Gegen 21:40 Uhr stoppten Einsatzkräfte der Polizei einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße, der nicht nur ohne Versicherungsschutz unterwegs war, sondern auch einen Atemalkoholwert von 1,18 Promille aufwies. Später, gegen 02:15 Uhr, wurde im Bereich Lister Meile/Rundestraße ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von THC und Ecstasy festgestellt, der erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte. Beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Gesamtergebnis

Insgesamt wurden unter anderem 151 Identitätsfeststellungen durchgeführt und 88 Personen durchsucht. Dabei konnten unter anderem 1,57 Gramm Kokain, 0,13 Gramm Crack, zwei Mobiltelefone, ein Laptop sowie ein Reizstoffsprühgerät beschlagnahmt werden. Es wurden 13 Platzverweise ausgesprochen und zwei Betriebe (ein Spielbetrieb und eine Diskothek) untersagt. Die eingeleiteten Ermittlungsverfahren umfassen unter anderem Körperverletzungsdelikte, Widerstand gegen Beamte, Beleidigungen, Trunkenheit im Verkehr sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Spielverordnung. /nash, trim

