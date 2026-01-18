Polizeidirektion Hannover

POL-H: 27-Jährige bei Unfall in Rethen schwer verletzt - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Freitagmittag, 16.01.2026, hat eine 27-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Laatzen (Ortsteil Rethen) schwere Verletzungen erlitten. Die Frau überquerte die Hildesheimer Straße, als sie vom Mercedes-Benz eines 85-Jährigen erfasst wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wartete eine Fahrzeugschlange auf der Hildesheimer Straße in Höhe Rethen(Leine) Bahnhof verkehrsbedingt. Der 85 Jahre alte Fahrer eines grauen Mercedes-Benz B 200 scherte gegen 12:40 Uhr aus dieser Schlange aus, um einen weiter vorne befindlichen Parkplatz anzusteuern. Zur selben Zeit stieg die 27-Jährige aus einem der wartenden Fahrzeuge aus und beabsichtigte, die Fahrbahn nach links zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem ausscherenden Pkw des Seniors. Die junge Laatzenerin wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen den 85-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, trim

