POL-DO: 85-Jährige gibt entscheidenden Hinweis: Pflegebetrug aufgedeckt und Schaden in Höhe von 500.000 Euro verhindert

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0655 Nach einem Brand am Donnerstag (23. Juli) in einer Scheune eines leerstehenden Bauernhofs in der Karmsche Heide 125 sucht die Polizei Dortmund nun Zeugen. Um 19:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brand gerufen. In der Scheune brannte Stroh. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die ...

