POL-H: Langenhagen: Mutmaßlicher Räuber nach Tankstellenüberfall vorläufig festgenommen

Hannover (ots)

Am Freitag, 16.01.2026, ist eine Tankstelle in Langenhagen in den frühen Morgenstunden überfallen worden. Der jugendliche Tatverdächtige kam jedoch nicht weit und wurde in der Nähe des Tatortes von Polizeikräften vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover betrat der 16-Jährige gegen 05:45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Vahrenwalder Straße in der Nähe der Autobahnauffahrt zur Autobahn (A) 2. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die 61-jährige Tankstellenmitarbeiterin auf, die Kasse zu leeren. Kurz darauf ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Die 61-Jährige blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt und alarmierte die Polizei.

Sofort herbeigeeilte Polizistinnen und Polizisten fassten den Tatverdächtigen bereits wenige Minuten nach der Tat im Nahbereich des Pappelwegs und nahmen diesen vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen wegen schweren Tankstellraubes eingeleitet. Der vorläufig Festgenommene wurde aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ob ein Zusammenhang mit anderen gleichgelagerten Taten vorliegt, ist Bestandteil der Ermittlungen. / pol, ram, nash, trim

