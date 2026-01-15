Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 51-Jähriger in Langenhagen durch Schuss verletzt - Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Hannover (ots)

Am Donnerstagmittag, 15.01.2025, wurde der Polizei Hannover ein verletzter Mann in Langenhagen gemeldet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/66841). Mittlerweile stehen weitere Details zum Vorfall fest.

Bei dem verletzten Mann handelt es sich um einen 51-Jährigen aus Langenhagen. Weiterhin ist mittlerweile verifiziert, dass die Beinverletzung durch einen Schuss verursacht wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags.

Die Hintergründe der Tat sowie mögliche Tatverdächtige sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet weiterhin dringend um Hinweise. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen beteiligten Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, ram

