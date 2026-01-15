Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bordenau: 87-Jährige verstirbt nach Verkehrsunfall am Silvestertag

Hannover (ots)

Eine 87-jährige Frau ist am Dienstag, 14.01.2026, an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben, der sich bereits am Mittwoch, 31.12.2025, auf der Kreisstraße 339 im Ortsteil Bordenau von Neustadt am Rübenberge ereignet hatte. Bei einem Überholvorgang kollidierten die in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeuge seitlich miteinander, wodurch der Pkw der Frau von der Fahrbahn gedrückt wurde und frontal gegen einen Baum prallte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienstes des Zentralen Verkehrsdienstes befuhr die 87-jährige Frau aus Neustadt am Rübenberge am Mittwochvormittag, 31.12.2025 mit einem Ford Focus die Kreisstraße 339 von Bordenau in Richtung Frielingen. Vor ihr fuhr ein 26-jähriger Mann, ebenfalls aus Neustadt am Rübenberge, mit einem VW Golf in gleicher Richtung. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 23-jährige Frau, ebenfalls aus Neustadt am Rübenberge.

Gegen 10:25 Uhr scherte die 87-Jährige zum Überholen eines vorausfahrenden Linienbusses sowie des VW Golf auf den Gegenfahrstreifen aus. Zeitgleich setzte auch der 26-Jährige mit seinem VW Golf zum Überholvorgang an. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge seitlich miteinander. Der Ford Focus wurde von der Fahrbahn gedrückt und prallte anschließend frontal gegen einen Straßenbaum.

Die 87 Jahre alte Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Unverzüglich alarmierte Rettungskräfte versorgten sie noch an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag die Frau am Mittwoch, 14.01.2026, ihren Verletzungen. Die Insassen des VW Golf blieben körperlich unverletzt.

Der Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienst des Zentralen Verkehrsdienstes hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. /trim, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell