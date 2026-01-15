PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Mann schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Donnerstagmittag, 15.01.2025, hat ein Mann über den Notruf eine Verletzung in der Niedersachsenstraße in Langenhagen gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, versorgten den Verletzten und leiteten eine Fahndung nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei meldete sich der Mann gegen 11:30 Uhr telefonisch über den Notruf und gab an, in der Niedersachsenstraße - zwischen Bahndamm und Lehmdamm - verletzt worden zu sein. Einsatzkräfte trafen ihn kurze Zeit später vor Ort an. Der Mann war schwer am Bein verletzt und wurde umgehend medizinisch versorgt.

Mehrere Streifenwagen fahndeten in der Umgebung nach einem möglichen Tatverdächtigen. Eine genauere Beschreibung des Mannes liegt bislang jedoch nicht vor. Auch Fluchtrichtung oder genutzte Fahrzeuge sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen berichteten, kurz vor der Tat Knallgeräusche in dem Bereich gehört zu haben. Ob diese im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar.

Nach aktuellem Stand besteht keine Gefährdung für die Bevölkerung. Die Polizei ist weiterhin mit starken Kräften im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder möglichen beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. Wir berichten nach. /ms, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren