Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Mann schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Donnerstagmittag, 15.01.2025, hat ein Mann über den Notruf eine Verletzung in der Niedersachsenstraße in Langenhagen gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, versorgten den Verletzten und leiteten eine Fahndung nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei meldete sich der Mann gegen 11:30 Uhr telefonisch über den Notruf und gab an, in der Niedersachsenstraße - zwischen Bahndamm und Lehmdamm - verletzt worden zu sein. Einsatzkräfte trafen ihn kurze Zeit später vor Ort an. Der Mann war schwer am Bein verletzt und wurde umgehend medizinisch versorgt.

Mehrere Streifenwagen fahndeten in der Umgebung nach einem möglichen Tatverdächtigen. Eine genauere Beschreibung des Mannes liegt bislang jedoch nicht vor. Auch Fluchtrichtung oder genutzte Fahrzeuge sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen berichteten, kurz vor der Tat Knallgeräusche in dem Bereich gehört zu haben. Ob diese im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar.

Nach aktuellem Stand besteht keine Gefährdung für die Bevölkerung. Die Polizei ist weiterhin mit starken Kräften im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder möglichen beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. Wir berichten nach. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell